В Карелии планируют создать почти 6 тысяч рабочих мест в следующем году

Управление труда и занятости Карелии подготовило предварительный прогноз потребности в кадрах в организациях республики.

В течение первого квартала этого года Центром обучения и мониторинга трудовых ресурсов был проведен опрос работодателей.

Обследованием было охвачено 1,4 тыс. организаций всех форм собственности хозяйствующих субъектов Карелии, из них – 948 крупные и средние организации, 409 – малые предприятия. Информацию о перспективной потребности в подготовке кадров уже предоставили 807 организаций.

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