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Новости. Общество
18:40, 30 Января 2019
фото: ТАСС / Евгений Епанчинцев

В Карелии почти 126 млн рублей направили за год на обновление детских больниц

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В республике в 2018 году почти 126 млн рублей направили на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детям.

По данным пресс-службы Минздрава, медоборудование на 30 млн. рублей поставлено для Детской республиканской больницы, Пудожской, Суоярвской, Беломорской, Лоухской, Сортавальской и Олонецкой центральных районных больниц.

Оно оплачено ПАО Банк ВТБ в рамках соглашения о стратегическом партнерстве в части развития инфраструктуры в сфере здравоохранения, заключенного между правительством Республики Карелия и банком. Такую сумму банк выделял ежегодно в течение пяти лет, что позволило значительно обновить парк медицинской техники.

За счет средств Резервного фонда Президента РФ детская республиканская больница приобрела рентгендиагностический комплекс стоимостью более 22 млн рублей.

Еще 132 единицы медоборудования на 69,4 млн рублей закупили за счет федерального бюджета. Кроме того, более 4 млн рублей были выделены из бюджета Карелии на оборудование крытых колясочных, холлов, регистратуры, места кормления грудных детей, игровых зон.

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