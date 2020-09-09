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В Карелии почтили память шестилетнего Святослава, который обгорел, спасая дедушку

Новости. Общество
09:31, 10 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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В Карелии прошли мероприятия, посвященные памяти шестилетнего мальчика, который пытался спасти дедушку во время пожара, сообщили в Следкоме РК.

Напомним, трагедия произошла 30 августа в 19.08 в садоводческом товариществе "Театр", расположенном в 30 км от Петрозаводска в Прионежском районе. По информации республиканского МЧС, на пожаре было обнаружено тело 80-летнего мужчины, а также спасен шестилетний мальчик с ожогом 3-4  степени на 90% тела с поражением верхних дыхательных путей на 15%-20%. Десять дней доктора боролись за жизнь ребенка, но спасти малыша не удалось. 9 сентября он скончался.

За самоотверженность и мужество Святослава посмертно наградили медалью СК России "Доблесть и отвага".

В годовщину смерти мальчика сотрудники следственного управления возложили цветы на его могилу и почтили память ребенка минутой молчания, а также организовали проведение урока мужества в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

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