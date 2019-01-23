В Карелии подготовят рабочих по запросам крупных промпредприятий

Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов Республики Карелия по направлению служб занятости в 2019 году будет проводить обучение безработных профессиям, востребованным на крупных промышленных предприятиях.

Об этом сообщает Управление труда и занятости Карелии.

Впервые откроются курсы по обучению профессии "бетонщик" для строительной отрасли Петрозаводска.

К примеру, в Сортавале в связи с усилением туристического потока планируется обучение безработных граждан по специальности "Работник обслуживания туристической сферы".

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