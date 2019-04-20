В Карелии подростки украли велосипед

Украденный в Кондопоге велосипед был найден, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В четверг, 18 апреля, дежурным нарядам поступила информация о том, что от дома по ул. М. Горького в кондопоге похищен велосипед.

На маршруте патрулирования велосипед был найден.

Рядом находились два подростка. Они задержаны и переданы полиции. В отделе внутренних дел ведётся проверка.