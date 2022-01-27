В Карелии подростков подозревают в краже денег со счета заглянувшего к родителям гостя

Следком Карелии возбудил уголовное дело против подростков, которых подозревают в краже денег со счета гостя при помощи его телефона.

Беломорские следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летних подростков, подозреваемых в краже, совершенной с банковского счета. Об этом информирует Следком Карелии.

По данным следствия, происшествие произошло в квартире жилого дома поселка Золотец Беломорского района в ноябре прошлого года.

Два подростка воспользовались тем, что в гости к родителям пришел 38-летний знакомый. Они получили доступ к его мобильному телефону. В тайне от гостя, договорившись, подозреваемые через установленные на мобильном телефоне приложения совершили три перевода денег с банковского счета гостя на свои банковские счета. Потерпевшему был причинен материальный ущерб в размере 8 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники напугали жительницу Карелии уголовным делом до беспамятства.