В Карелии подросток попал под статью из-за кражи телефона

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Инцидент произошел в Сортавале, сообщили в МВД Карелии.
Заявление в полицию написал 24-летний житель Сортавальского района. После отдыха в одном из заведений города, он не обнаружил свой мобильный телефон. Ущерб составил более 11 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность несовершеннолетнего подозреваемого. Он рассказал полицейским, что телефон нашел недалеко от указанного заявителем места. Юноша о находке никуда не заявлял, переустановил программное обеспечение и пользовался гаджетом в личных целях.
Возбуждено уголовное дело.
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