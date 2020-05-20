В Карелии подросток проломил дыру в чужом гараже

В полицию Костомукши поступило заявление от 36-летнего местного жителя, сообщили в МВД Карелии.

Из гаража мужчины пропало имущество – четыре упаковки моторного масла. Ущерб составил около 15 тысяч рублей.

Полиция установила подозреваемого – им оказался местный подросток. Он увидел, что часть пола просела и образовался зазор. Стена оказалась не прикреплена к полу, поэтому юный злоумышленник без труда снял доски и проник внутрь

Краденое подросток спрятал в лесу.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске подросток сбежал с кошельком вахтера.