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В Карелии подросток проломил дыру в чужом гараже

Новости. Криминал
13:13, 21 Мая 2020
фото: © Depositphotos
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В полицию Костомукши поступило заявление от 36-летнего местного жителя, сообщили в МВД Карелии.

Из гаража мужчины пропало имущество – четыре упаковки моторного масла. Ущерб составил около 15 тысяч рублей.

Полиция  установила подозреваемого – им оказался местный подросток. Он увидел, что часть пола просела и образовался зазор. Стена оказалась не прикреплена к полу, поэтому юный злоумышленник без труда снял доски и проник внутрь

Краденое подросток спрятал в лесу. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске подросток сбежал с кошельком вахтера.

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