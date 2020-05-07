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В Петрозаводске подросток сбежал с кошельком вахтера

Новости. Криминал
09:57, 08 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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В полицию обратилась 55-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина работает вахтером в одной из спортивных организаций города. Зайдя в комнату отдыха, она обнаружила, что ее сумка открыта и пропал кошелек, в котором было 8 тысяч рублей.

Личность подозреваемого установили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Юноша признался полицейским в хищении. Он рассказал, что беспрепятственно прошел в помещение, где и увидел сумку. Убедившись, что никто за ним не наблюдает, похитил кошелек и скрылся.

Деньги подросток потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске подросток в ожидании такси случайно сжег сарай.

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Комментарии

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Неравнодушный
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Какие-то признаки экономической активности населения всё ещё наблюдаются.
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