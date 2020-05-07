В Петрозаводске подросток сбежал с кошельком вахтера

В полицию обратилась 55-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина работает вахтером в одной из спортивных организаций города. Зайдя в комнату отдыха, она обнаружила, что ее сумка открыта и пропал кошелек, в котором было 8 тысяч рублей.

Личность подозреваемого установили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Юноша признался полицейским в хищении. Он рассказал, что беспрепятственно прошел в помещение, где и увидел сумку. Убедившись, что никто за ним не наблюдает, похитил кошелек и скрылся.



Деньги подросток потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске подросток в ожидании такси случайно сжег сарай.