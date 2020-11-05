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В Карелии подросток рискует сесть на шесть лет за кражу вещей из чужого дома

Новости. Криминал
17:08, 06 Ноября 2020
фото: © shutterstock.com
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В Беломорском районе несовершеннолетний пробрался в дом и утащил оттуда чужое имущество.

Беломорские следователи заняты расследованием уголовного дела в отношении 14-летнего подростка, подозреваемого в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Об этом информирует республиканский Следком.

По версии следствия, подозреваемый в селе Нюхча Беломорского района проник в дом местного жителя, откуда похитил чужое имущество. Потерпевшему был причинен ущерб на сумму более 4,6 тысяч рублей. Впоследствии похищенное имущество было обнаружено и возвращено владельцу.

Расследование уголовного дела продолжается. Подростку грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что человек в медицинской маске украл два ноутбука из магазина в Петрозаводске.

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