В Карелии подросток сломал сцепление на угнанном авто

В Лахденпохском районе отечественное авто сломалось, когда угонщик сел за руль, сообщили в МВД Карелии.

Так, 11 мая в отделение полиции Лахденпохского района обратился 34-летний горожанин и сообщил, что ночью угнали его автомобиль Lada Kalina. Заявитель пояснил, что как всегда оставил ключи в замке зажигания. Вскоре после заявления полицейские обнаружили машину потерпевшего в одном из городских дворов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, несовершеннолетнего горожанина. В настоящее время молодой человек является фигурантом еще трёх уголовных дел.

В ночь происшествия он гулял по городу, когда заметил ключи в замке зажигания, завёл чужую машину и уехал. Вскоре машина заглохла и подросток бросил её. Впоследствии выяснилось, что фигурант сломал сцепление и перегрел двигатель отечественного авто.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.