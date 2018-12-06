В Карелии подросток угнал машину у рыбака

В полицию Прионежского района обратился мужчина с заявлением об угоне автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель пояснил, что в день происшествия отправился на рыбалку, припарковал авто в лесу неподалеку от берега озера и уплыл на лодке. Возвратившись, он обнаружил пропажу машины.

Спустя несколько дней после заявления в полицию автомобиль был обнаружен в одном из сёл района. При осмотре владелец не нашёл в салоне свои вещи – бензопилу, набор инструментов и запчасти. Ущерб превысил 28 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого, несовершеннолетнего местного жителя. По версии правоохранителей, он заметил автомобиль в лесу, когда также возвращался с рыбалки. Машина была не закрыта, а в замке зажигания были оставлены ключи. Молодой человек угнал автомобиль, а затем бросил его в поле, предварительно похитив имущество, находившееся в нём.

На подростка завели уголовные дела. Следствие продолжается.