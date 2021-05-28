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В Карелии подросток заплатит за езду на мопеде без прав крупный штраф

Новости. Общество
16:39, 29 Мая 2021
фото: Полиция Прионежского района/vk.com/public196554942

Семнадцатилетний подросток во второй раз попался автоинспекторам за рулем мопеда без прав.

В субботу, 29 мая, утром на станции Шуйской 17-летний подросток, управляющий мопедом, в очередной раз попал в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции, пишут в паблике «Полиция Прионежского района». Молодой человек не имеет права управления мопедом, водительского удостоверения категории "М" у него нет.

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Юношу отстранили от управления и составили на него протокол. Мопед отдали отцу нарушителя.

Теперь юному водителю грозит штраф от 5 000 до 15 000 рублей.

Ранее водитель мопеда попал в больницу после ДТП на улице Ключевая в Петрозаводске.

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Комментарии

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кир
2021-05-29 17:48:15
Без боли и страданий результата не будет, - сказал кот. Кого-то надо выпороть.
Гость
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