В Карелии подросток заплатит за езду на мопеде без прав крупный штраф

Семнадцатилетний подросток во второй раз попался автоинспекторам за рулем мопеда без прав.

В субботу, 29 мая, утром на станции Шуйской 17-летний подросток, управляющий мопедом, в очередной раз попал в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции, пишут в паблике «Полиция Прионежского района». Молодой человек не имеет права управления мопедом, водительского удостоверения категории "М" у него нет.

Юношу отстранили от управления и составили на него протокол. Мопед отдали отцу нарушителя.

Теперь юному водителю грозит штраф от 5 000 до 15 000 рублей.

Ранее водитель мопеда попал в больницу после ДТП на улице Ключевая в Петрозаводске.