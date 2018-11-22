В Карелии подсчитали предпенсионеров

Службы занятости Карелии по состоянию на 20 ноября зарегистрировали 514 граждан предпенсионного возраста, учет которых ведется в связи с принятием закона о повышении пенсионного возраста.

По действующему законодательству, предпенсионным считается период продолжительностью 2 года до наступления пенсионного возраста.

По данным Управления с начала года трудоустроено 497 человек предпенсионного возраста, приступили к временным работам – 56 человек. Еще 9 граждан открыли собственное дело.

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