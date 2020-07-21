В Карелии подсчитали процент выздоровевших от коронавируса

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал процент выздоровевших от COVID-19 в регионах СЗФО.

По состоянию на 21 июля в России выздоровели 72% от общего числа выявленных случаев коронавируса. По СЗФО этот показатель вырос до 70%, пишет инфрмагентство БНК.

На первом месте по проценту выздоровевших в СЗФО поднялась Вологодская область – 92% (1969 человек), что на 14% выше, чем неделей ранее. На втором месте находится Ленинградская область с показателем 80% (4 371 человек), неделей же ранее данный показатель в регионе составил 83%. На третьем месте – Санкт-Петербург (76% и 22 518 человек).

Самый низкий процент выздоровевших, как и неделей ранее, зафиксирован в Ненецком автономном округе – 20% (52 человека.)

В Мурманской области процент выздоровевших составил 52% (4471 человек), Новгородской области – 55% (1 977 человек), Республике Карелия процент выздоровевших составил 57% (1 120 человек), в Коми – 59% (2 866 человека), в Псковской области – 65% (2 247 человек), в Архангельской области – 71% (5 683 человек), Калининградской области – 72% (1 969 человек).