В Карелии подсудимый пообещал убить прокурора и стал фигурантом еще одного дела

В Сегеже следователи обвиняют мужчину в угрозе убийством прокурору, информирует Следком.

Сегежские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, которого обвиняют в угрозе убийством и причинением вреда здоровью, совершенной в отношении прокурора в связи с рассмотрением дел в суде.

Следствием установлено, что в июне обвиняемый находился в качестве подсудимого в зале суда. Он фигурировал обвиняемым по делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Там он умышленно высказал в адрес государственного обвинителя угрозу убийством и причинением вреда здоровью, сообщает Следком.

Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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