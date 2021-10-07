Жителю Карелии, пытавшемуся задушить полицейского, грозит 5 лет колонии

В Пряже будут судить мужчину за применение насилия к сотруднику полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователями Олонецкого межрайонного следственного отдела СК России по Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Петрозаводска.

По версии следствия установлено, что в мае сотрудники ГИБДД остановили «ВАЗ» в связи с подозрением, что водитель может находиться в состоянии опьянения. Выйдя из автомобиля, нетрезвый мужчина на требования полицейских о предоставлении водительского удостоверения и прохождении медосвидетельствования не реагировал. Обвиняемый, являясь пассажиром данного автомобиля, находясь также в состоянии алкогольного опьянения. Он выражал недовольство, схватил одного полицейского сначала за форму, а затем за шею.

«Двумя руками сжав шею полицейскому, затруднил ему дыхание, тем самым причинил потерпевшему физическую боль», - говорится сообщении Следкома Карелии.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Петрозаводчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Петрозаводске мужчина ударил в лицо полицейского в торговом центре.