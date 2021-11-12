В Карелии подсветили съезды к дачным кооперативам и базам отдыха (ФОТО)

Протяженность освещенных участков федеральных трасс в Карелии и Мурманской области превысила 200 км, сообщили в управлении автодороги «Кола».

Более 4,5 км линий освещения будут оборудованы до конца этого года на участках федеральных автодорог Карелии и Мурманской области.

Современное электрооборудование обеспечит безопасное движение вблизи съездов к нескольким населенным пунктам, дачным поселкам и объектам: Лучевое-2, Леппясилта, Киндасово, Ниэмелянхови, кладбище возле п. Хаапалампи, база отдыха Шишки (Карелия), Абрам-Мыс, торговая база на 1378 км (Мурманская область).

Все новые линии снабжены системами автономного управления, включающими и выключающими их в зависимости от времени суток и погодных условий, что позволяет обеспечивать оптимальный уровень освещенности и значительно экономит расход электроэнергии. Ввод систем освещения в эксплуатацию выполняется поэтапно после процедур по техническому присоединению к сетям энергоснабжения.

В минувшем году на федеральных трассах Карелии и Заполярья дорожники смонтировали более 5,5 километров линий наружного освещения. Ведется разработка проектно-сметной документации для оборудования современных осветительных приборов на участках автодорог, переданных в федеральную собственность в 2019-2020 годах, в первую очередь тех, что проходят через населенные пункты. Планируется, что эта работа будет выполнена в течение ближайших трех-четырех лет.

Отметим, с учетом длины оборудованных в этом году систем, общая протяженность освещенных участков федеральных трасс в Карелии и Мурманской области — более 204 км.