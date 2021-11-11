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В Карелии подвели итоги экологического проекта «Чистая Арктика»

Новости. Общество
08:20, 11 Ноября 2021
фото: © Пресс-служба проекта «Чистая Арктика»

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Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков встретился с представителями регионов-участников «Чистой Арктики».

На совещании подвели итоги первого сезона проекта и обсудили задачи на следующий год. Об этом информирует пресс-служба проекта «Чистая Арктика».

Проект «Чистая Арктика» стартовал в конце июля. За несколько
месяцев работы тысячи добровольцев собрали более 1500 тонн отходов, которые подготовили к утилизации. Заявки на участие подали свыше 3 тыс. человек, которые вошли в добровольческий резерв на следующий год.

Экспедиции и масштабные субботники прошли в Красноярском крае, в Якутии, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, в Архангельской и Мурманской областях, в Коми, в Карелии и на Чукотке.

В Карелии команда «Чистой Арктики» работала на нескольких объектах. Волонтёры очистили от поваленных деревьев и сухостоя туристическую тропу, ведущую к археологическому комплексу «Беломорские петроглифы». Вместе с местными жителями ликвидирована многолетняя свалка отходов у поселка Летнереченский. В целом волонтеры проекта «Чистая Арктика» собрали в Беломорском районе 50 тонн отходов.

В национальном парке «Паанаярви» силами добровольцев заменены деревянные настилы на экологическом маршруте, ведущем к водопаду Киваккакоски. Протяженность обновленного участка составила 500 м.

Также с участием районных администраций и жителей были организованы 33 акции и очищены берега водных объектов протяженностью более 32 км. К реализации экологических мероприятий подключились и крупные предприятия республики — АО «Сегежский ЦБК», АО «Карельский окатыш», сообщили в пресс-службе проекта.

Ранее сообщалось, что волонтёры «Чистой Арктики» собрали в Карелии 50 тонн отходов.

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