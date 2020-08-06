Cмартфон, наушники и удобная обувь: в городе Сортавала появился бесплатный аудиогид

МТС вместе с жителями города Сортавала запустили бесплатный аудиогид с прогулкой по городу.

Теперь каждый может стать участником увлекательной экскурсии по городу Сортавала, для этого понадобится лишь смартфон, наушники и удобная обувь. В основу гида вошли десятки городских историй, мифов и шуток, а его маршрут пролегает из центра города на вершину горы Кухавуори.

Нестандартный пеший аудигид был создан в рамках социального проекта МТС "Городские легенды", чтобы показать город Сортавала глазами местных жителей, кто любит город и знает как удивить самого капризного туриста. Онлайн-экскурсия доступна всем желающим в мобильных приложениях izi.TRAVEL и Surprise Me. Стартовая точка путешествия – городской Причал на Валаам. Далее экскурсовод в наушниках предложит участникам прогулки пройти к центру города, посмотреть на знаменитое кафе Сааренхейма, дом "Глаза Греты", здание старинного банка и другие архитектурные жемчужины. Завершит маршрут прогулка в парк Ваккосалми.

"Сортавала – город с уникальной историей, старинной архитектурой в самом центре "фирменной" карельской природы. Все это делает его достойным занять место среди самых востребованных туристических мест страны. Именно на это направлен наш социальный проект "Городские легенды", мы стремимся повысить туристическую привлекательность Сортавала и сделать городское пространство лучше. И мы очень рады, что местные жители активно включились в реализацию проекта и помогли нам создать действительно нестандартный и очень интересный аудиогид. Надеемся, что он понравится сортавальцам и гостям города", – отмечает директор МТС в республике Карелия Александр Кочкин.