В Карелии пограничники изъяли контрафактные алкоголь и сигареты на 4,6 млн рублей (ФОТО)

На территории Суоярвского района обнаружили крупную партию контрафактной алкогольной и табачной продукции.

По сообщению пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия, двое жителей Суоярви организовали на территории района продажу контрафактной алкогольной и табачной продукции.

«В результате проведенных мероприятий сотрудниками Пограничного управления из незаконного оборота изъято 2064 литра немаркированной алкогольной продукции, 4038 блоков табачной продукции различных марок.

Имущественный ущерб государству составляет более 4600000 рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Изъятая продукция будет направлена на экспертизу, после проведения которой будет принято решение о передаче материалов по подследственности с целью возбуждения уголовного дела.

Ранее сообщалось, таможенники обнаружили партию контрафактного парфюма в торговом центре в Петрозаводске.