В Карелии появилась вторая модельная библиотека

На базе межпоселенческой районной библиотеки в Сортавале открыли модельную библиотеку.

Как сообщили в Министерстве культуры Карелии, это второе модельное пространство для чтения, которое появилось в республике. Ежегодно библиотеку в Сортавале посещают более 90 тысяч человек.

Заявку на получение гранта в рамках реализации нацпроекта "Культура" подготовили специалисты библиотеки и проектного офиса в Национальной библиотеке Карелии. Для учреждения закупили около трех тысяч новых книг, мебель, оргтехнику, компьютерное оборудование, программное обеспечение. В здании провели косметический ремонт, зону первого этажа адаптировали для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также закупили оборудование для проведения презентаций и кинопоказов.





- Сейчас учреждение получило возможность реализовывать задачи многофункционального культурного центра на новом уровне, - подчеркнул министр культуры Карелии Алексей Лесонен.

Теперь библиотека в Сортавале соответствует требованиям, которые предъявляются к библиотекам нового поколения. Помимо актуального книжного фонда здесь организованы функциональные зоны, которые при необходимости могут трансформироваться. Создано пространство для свободного общения – работы дискуссионных клубов, консультационных пунктов, проведения лекций. Обеспечен доступ к электронным и цифровым фондам НЭБ, ЛитРэс, а также к ресурсам самой модельной библиотеки.

Напомним, в 2019 году модельная библиотека открылась в поселке Янишполе Кондопожского района. В следующем году модельные библиотеки создадут в поселке Вяртсиля Сортавальского района и в деревне Коткозеро Олонецкого района.