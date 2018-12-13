В Карелии потратили почти 6 млн рублей на покупку 12 пианино

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Пианино для детских школ искусств и музыкальных школ поставили в республику по госконтракту, сообщили в Минкультуры Карелии.
На этой неделе в Карелию прибыли 12 пианино марки "Михаил Глинка".
Общая сумма контракта, финансируемого из средств федерального бюджета, – 5 миллионов 928 тысяч рублей.
Инструменты до конца этой недели поступят в учреждения дополнительного образования:
-Детская музыкальная школа №1 им. Г. Синисало, детская музыкально-хоровая школа, детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова, детская школа искусств им. М.А. Балакирева (Петрозаводск);
-Детская музыкальная школа им. Г.А. Вавилова (Костомукша);
-Детская школа искусств (Лахденпохья);
-Шуйская музыкальная школа;
-Ладвинская музыкальная школа;
-Беломорская детская школа искусств имени А.Ю. Бесолова;
-Детская школа искусств в Кондопоге;
-Медвежьегорская школа искусств;
-Национальная школа искусств Пряжинского района.
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