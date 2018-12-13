В Карелии потратили почти 6 млн рублей на покупку 12 пианино

Пианино для детских школ искусств и музыкальных школ поставили в республику по госконтракту, сообщили в Минкультуры Карелии.

На этой неделе в Карелию прибыли 12 пианино марки "Михаил Глинка".

Общая сумма контракта, финансируемого из средств федерального бюджета, – 5 миллионов 928 тысяч рублей.

Инструменты до конца этой недели поступят в учреждения дополнительного образования:

-Детская музыкальная школа №1 им. Г. Синисало, детская музыкально-хоровая школа, детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова, детская школа искусств им. М.А. Балакирева (Петрозаводск);

-Детская музыкальная школа им. Г.А. Вавилова (Костомукша);

-Детская школа искусств (Лахденпохья);

-Шуйская музыкальная школа;

-Ладвинская музыкальная школа;

-Беломорская детская школа искусств имени А.Ю. Бесолова;

-Детская школа искусств в Кондопоге;

-Медвежьегорская школа искусств;

-Национальная школа искусств Пряжинского района.