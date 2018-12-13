В Карелии появился новый вид мошенничества

Новый вид мошенничества регистрируется сотрудниками полиции, сообщили в МВД Карелии.

В ленте новостей в качестве рекламной записи попадается анонс от одного из банков. В нем содержится обещание перечислить выигрыш за прохождение опроса.

При этом само объявление и сайт, на который перенаправляется гражданин, оформлены в цветовой гамме, напоминающей ресурсы официального банка.

Уже несколько жителей Петрозаводска, посчитав любопытным данное предложение, решили принять участие в опросе. После чего им предлагалось ввести данные собственной банковской карты, подтверждающие пароли из смс-уведомлений.

Именно так, с подачи ничего не подозревающих участников опроса, злоумышленники получают удаленный доступ к счетам респондентов и похищают их денежные средства.