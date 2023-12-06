Реклама

В высотном доме «Онегин» остались последние трехкомнатные квартиры
06.12.2023 16:22
Фотография крадущей солнце старухи восхитила жителей Карелии
06.12.2023 14:22

В Карелии поймали юную жительницу Ленинградской области, обманувшую 80-летнюю пенсионерку

Новости. Общество
11:52, 07 Декабря 2023
фото: © wirestock / Freepik

Новости партнеров

Полицейские остановили 19-летнюю девушку, на такси возвращавшуюся к себе домой с деньгами.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Питкяранты обратилась 80-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Пенсионерку обманули по классической схеме — неизвестные рассказали об аварии, которую устроила ее внучка, и потребовали для решения проблемы как можно больше денег.

Испуганная бабушка собрала 320 тысяч рублей и передала их подъехавшему курьеру. Лишь после этого она позвонила родственникам. Разумеется, никто ни в какую аварию не попадал, и пенсионерка обратилась в полицию.

По горячим следам полицейские нашли курьера — девушку, возвращавшуюся в Ленинградскую область на такси. Полицейским 19-летняя девушка выдала 115 тысяч рублей, которые не перевела своим сообщникам.

Уголовное дело было возбуждено по статье «мошенничество».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.12.2023, 10:18
Небольшой город в Карелии стал вторым по популярности направлением для отдыха в России
03.12.2023, 20:30
Эксперты рассказали, стоит ли прогревать двигатель авто перед поездкой
06.12.2023, 20:30
Виноделы предложили россиянам вновь начать сдавать бутылки
06.12.2023, 14:22
Фотография крадущей солнце старухи восхитила жителей Карелии
02.12.2023, 15:25
На Карелию надвигаются первые настоящие морозы до -28℃
04.12.2023, 18:05
Женщину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

Чтиво

16.11.2023 09:08
Без политики
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
По данным Минпромторга РФ, дефицит кадров в лесопромышленном комплексе составляет порядка 12 тысяч человек.
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.