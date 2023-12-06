В Карелии поймали юную жительницу Ленинградской области, обманувшую 80-летнюю пенсионерку

Полицейские остановили 19-летнюю девушку, на такси возвращавшуюся к себе домой с деньгами.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Питкяранты обратилась 80-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Пенсионерку обманули по классической схеме — неизвестные рассказали об аварии, которую устроила ее внучка, и потребовали для решения проблемы как можно больше денег.

Испуганная бабушка собрала 320 тысяч рублей и передала их подъехавшему курьеру. Лишь после этого она позвонила родственникам. Разумеется, никто ни в какую аварию не попадал, и пенсионерка обратилась в полицию.

По горячим следам полицейские нашли курьера — девушку, возвращавшуюся в Ленинградскую область на такси. Полицейским 19-летняя девушка выдала 115 тысяч рублей, которые не перевела своим сообщникам.

Уголовное дело было возбуждено по статье «мошенничество».