В Карелии поймали предприимчивого вора

Возбуждено уголовное дело в отношении петрозаводчанина, который крал из магазина парфюмерию и продавал, сообщили в пресс-службу МВД Карелии.

В Петрозаводске установили подозреваемого в магазинной краже — 38-летнего мужчину. Он крал из магазина предметы гигиены и парфюмерию, а затем продавал похищенное. Потраченные деньги мужчина тратил на собственные нужды.

Сотрудники уголовного розыска установили и других подозреваемых в магазинных кражах в столице республики. Так к уголовной ответственности привлекли 24-летнего горожанина, похитившего из магазина продукты и алкоголь на сумму в более чем 3 тысячи рублей и 31-летнюю ранее судимую женщину, подозреваемую в краже бытовой химии.

Сейчас устанавливается возможная причастность подозреваемых к другим кражам на территории города. Максимальное наказание за такие преступления — срок до двух лишения свободы.