В Карелии поймали торговца наркотиками

Был изъят гашиш в крупном размере, сообщили в пресс-службе УФСБ по Карелии.

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность 44-летнего жителя Сортавалы, причастного к организации устойчивого канала поставок наркотиков на территорию Карелии.



Из незаконного оборота изъято наркотическое средство гашиш в крупном размере.



В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.