В Карелии поймали трех пьяных женщин-водителей

За минувшую пятницу и выходные дни на дорогах республики поймал более 20 пьяных водителей, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления 24 водителя, находящихся в состоянии опьянения. В числе нарушителей – три женщины.



В Прионежском районе автомобиль SsangYong эвакуировали на штрафную стоянку, а в отношение 57-летнего водителя составили административные материалы.

В Кондопожском районе 37-летний нетрезвый мужчина, не имеющий права на управление мотоцикл ИЖ-Планета, также был привлечен к ответственности.