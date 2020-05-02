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В Карелии пока не планируют открывать торговые центры

Новости. Общество
16:01, 03 Мая 2020
фото: 2gis / Sergey Walz
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Глава Карелии Артур Парфенчиков предлагает делать покупки в Интернете.

По его словам, поступает очень много обращений и вопросов о том, где и как приобрести одежду, обувь по сезону а также другие вещи, нужные в быту, но не являющиеся товарами первой необходимости. Очень много просьб открыть непродовольственные магазины.

"Я прекрасно понимаю всю степень беспокойства по этому поводу, в том числе и родителей, которые не знают, где купить ребенку демисезонные ботинки, или куртку, из которых он вырос за зиму. Поэтому мы пошли на некоторые послабления в "чистых" районах, и разрешили там работу небольших магазинов с соблюдением всех требований безопасности. Но открыть торговые точки, а тем более большие торговые центры, в других населенных пунктах мы сейчас не можем. Вы видите: увеличивается количество заболевших, к сожалению, появляются новые очаги инфекции", - отметил в соцсети Артур Парфенчиков.

"Выход в этой ситуации пока один - совершать покупки в сети интернет. Сейчас очень многие магазины и торговые сети имеют свои онлайн-площадки. В том числе и те, что представлены в Карелии. На территории нашей республики у них есть склады, и, как правило, долго ждать заказ не приходится", -сказал губернатор.

Всего на 3 мая в Карелии 89 заболевших Covid-19, 13 человек выздоровели. На самокарантине находятся 3340 человек, прирост за сутки составил 1203 человек. В обсервации 23 человека (-2 за сутки).

 

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