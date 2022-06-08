В Карелии полицейские нашли 20 детей, попавших в беду

В республике подвели итоги мероприятий по защите детей, сообщили в МВД Карелии.

С 1 по 10 июня в Карелии проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Защита» по предупреждению преступлений в отношении детей и защите их прав.

Полицейские выявили более 100 законных представителей, нарушавших свои обязанности по воспитанию, содержанию и обучению детей. Все они были привлечены к административной ответственности.

Кроме того, в республике было обнаружено 20 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждавшихся в помощи государства. Все несовершеннолетние попали в организации социальной реабилитации.

Полицейские проводили и профилактические беседы и мероприятия с детьми. Так, в Олонецком районе сотрудники местного отдела полиции во главе с руководителем организовали футбольный матч для воспитанников Центра помощи детям. Ребята в качестве подарка получили футбольный мяч. В Прионежском районе сотрудники МВД приняли участие в спортивно-развлекательных праздниках, проводившихся в местных школах.