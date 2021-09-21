В Карелии полицейские отправились спасать лес

Сотрудники полиции Прионежья проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Лес».

На территории района с 27 сентября по 8 октября проходит специальное мероприятие, направленное на предупреждение, выявление и пресечение преступлений в сфере заготовки, переработки и реализации древесины. Об этом информирует паблик полиции Прионежского района.

Сотрудники полиции проверяют места и объекты лесопереработки, транспортные средства, перевозящие древесину. В рамках мероприятия проходят не только оперативно-розыскные мероприятия, но и беседы с гражданами, пояснили в МВД.

Ранее сообщалось, как лесовоз потерял бревна на дороге в Карелии.