Лесовоз потерял бревна на дороге в Карелии (ФОТО)

На перекрёстке Ведлозеро - Гонганалица из прицепа лесовоза упали бревна и раскатились по дороге.

Как сообщает на своей странице жительница поселка Крошнозеро, сегодня, 13 сентября, рано утром произошло ДТП: из лесовоза выпали бревна.

«Раннее утро. В Крошнозере на перекрёстке Ведлозеро — Гонганалица завал из разбросанных бревен на дороге, которые свалились из прицепа лесовоза. Водитель машины спешно пытается их собрать. К счастью, никто не пострадал. Пешеходов и проезжающих машин в это время на узком участке дороги не оказалось», — написала Алина Гапеева, предположив, что подобное ДТП могло произойти из-за перегруза.