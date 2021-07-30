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В Карелии полицейские поймали похитителя велосипедов

Новости. Происшествия
18:40, 02 Августа 2021
фото: © Витьбичи

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По версии сотрудников полиции, задержанный мужчина может быть причастен к серии краж велосипедов в Петрозаводске и Сегеже.

51-летний ранее судимый житель Петрозаводска стал фигурантом четырёх уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба». Об этом информирует МВД.

По версии полиции, мужчина причастен к кражам, совершённым в Петрозаводске и Сегежском районе.

В июле в правоохранительные органы поступил ряд заявлений о том, что из подъездов разных жилых домов в Петрозаводске и Сегеже неизвестный похитил необорудованные противоугонной системой велосипеды. Потерпевшим был причинён материальный ущерб на общую сумму не менее 20 тыс. рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Петрозаводчанин признался в содеянном. Он рассказал, что сбыл всё похищенное имущество. Один из велосипедов был изъят и возвращён владельцу.

Фигурант уголовного дела заключён под стражу за ранее совершённое имущественное преступление. Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее сообщалось, что подросток на велосипеде попал под колеса иномарки в Петрозаводске.

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