В Карелии полицейские поймали похитителя велосипедов

По версии сотрудников полиции, задержанный мужчина может быть причастен к серии краж велосипедов в Петрозаводске и Сегеже.

51-летний ранее судимый житель Петрозаводска стал фигурантом четырёх уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба». Об этом информирует МВД.

По версии полиции, мужчина причастен к кражам, совершённым в Петрозаводске и Сегежском районе.

В июле в правоохранительные органы поступил ряд заявлений о том, что из подъездов разных жилых домов в Петрозаводске и Сегеже неизвестный похитил необорудованные противоугонной системой велосипеды. Потерпевшим был причинён материальный ущерб на общую сумму не менее 20 тыс. рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Петрозаводчанин признался в содеянном. Он рассказал, что сбыл всё похищенное имущество. Один из велосипедов был изъят и возвращён владельцу.

Фигурант уголовного дела заключён под стражу за ранее совершённое имущественное преступление. Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее сообщалось, что подросток на велосипеде попал под колеса иномарки в Петрозаводске.