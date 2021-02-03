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В Карелии полицейские вернули домой пенсионера, страдающего потерей памяти

Новости. Общество
09:40, 04 Февраля 2021
фото: © МВД Карелии
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Сотрудники полиции встретили странного пожилого мужчину ночью на трассе в Пряжинском районе.

Как рассказали в МВД республики, инцидент произошел ночью 28 января.  Сотрудники полиции ОМВД России по Пряжинскому району, старший инспектор ДПС Антон Моисеев и сотрудник патрульно-постовой службы Яков Кондратьев, патрулировали дорогу "Петрозаводск-Суоярви". Около полуночи они заметили, что вдоль трассы идет пожилой мужчина. Полицейские остановились, уточнить все ли хорошо у пешехода.

Пенсионер сказал полицейским, что он направляется домой в поселок Мелиоративный. Это смутило стражей порядка - шел мужчина в противоположном направлении. Выяснилось, что пешеход - 66-летний житель Прионежского района страдает потерей памяти. Он уже несколько часов назад ушел из дома. Его родственники начали его поиски.

Полицейские сообщили о том, что нашли пенсионера в дежурную часть. Вскоре он благополучно был передан родным, которые поблагодарили сотрудников полиции за помощь.

Ранее в Карелии полицейские спасли мужчину, который упал на улице и чуть не замерз насмерть.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-02-04 10:02:47
Повысить , в звании , выписать путевки в Крым . Герои ..а чо ?
Гость
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