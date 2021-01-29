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В Карелии полицейские спасли мужчину, который упал на улице и чуть не замерз насмерть

Новости. Общество
10:32, 30 Января 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Ростислав Кошелев
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Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Беломорского района обнаружили мужчину в состоянии сильного переохлаждения и отвезли в больницу, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел в январе в Беломорске. В ходе патрулирования городских улиц сотрудники патрульно-постовой службы полиции Павел Кудров и Илья Лютый увидели около одного из домов лежащего на земле мужчину. Полицейских это насторожило, тем более что в тот день столбик термометра на севере республики опустился ниже -30 градусов. Опасения стражей порядка оправдались. Оказалось, мужчина упал и не мог самостоятельно передвигаться, кожа его рук из-за мороза уже изменила естественный цвет. Полицейские подняли его с земли, донесли до патрульной машины и доставили в Беломорскую центральную районную больницу. Врачи подтвердили сильное переохлаждение и диагностировали у 46-летнего горожанина обморожение пальцев кистей и стоп. Медики отметили, что от летального исхода пациента отделяли считанные минуты.


МВД Карелии

Пострадавшему была оказана неотложная помощь. Сейчас он находится на стационарном лечении, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Карелии полицейские спасли девушку, бросившуюся с моста в ледяную реку.

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Комментарии

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Off
2021-01-30 11:13:52
Какие то странные дела творятся на севере. То с моста сигают. То спят на улице.
Гость
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