Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
17:20, 29 Августа 2018

В Карелии полицейские задержали подростков, промышлявших кражами аккумуляторов с машин

По теме

В Петрозаводске бизнесмена посадили за мошенничество при реализации изделий из гранита
29.08.18 17:40
Взыскание уголовного штрафа с Гивия Карапетова признали незаконным
29.08.18 12:28
Хулиганы разбили лобовое стекло и перевернули автомобиль женщины в Карелии
29.08.18 09:55
Все новости
Загрузка...

В Пудоже подростки оставили без аккумуляторов микроавтобус и малолитражку, сообщили в МВД Карелии.

В минувшие выходные, 26 августа, в полицию обратилась жительница Пудожа и сообщила, что ночью из принадлежащего ей микроавтобуса был украден аккумулятор. Причиненный ущерб составил шесть тысяч рублей.

На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что в машину злоумышленники проникли, взломав замок задней двери.

Недалеко от автомобиля полицейские обнаружили пробки от аккумуляторов. В ходе дальнейшей работы оперативники получили информацию, о том, что на этой же улице было совершено аналогичное преступление – аккумулятора лишился автомобиль "Ока".

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в совершении краж. Ими оказались двое несовершеннолетних жителей района. Подростки рассказали, что нести снятые аккумуляторы было тяжело, поэтому они слили с них электролит, а корпуса затем спрятали рядом с пунктом приема металлолома. Там полицейские и изъяли похищенное.

Оба несовершеннолетних стали фигурантами уголовного дела и находятся под подпиской о невыезде.

По теме

В Петрозаводске бизнесмена посадили за мошенничество при реализации изделий из гранита
29.08.18 17:40
Взыскание уголовного штрафа с Гивия Карапетова признали незаконным
29.08.18 12:28
Хулиганы разбили лобовое стекло и перевернули автомобиль женщины в Карелии
29.08.18 09:55
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2018, 14:05
Как сохранить нормальное артериальное давление до старости
22.08.2018, 16:23
"Надеялся, что все обойдется"
22.08.2018, 07:15
ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводске
23.08.2018, 07:25
Карелия возглавила рейтинг самых экстремистских регионов России
27.08.2018, 14:54
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа?
27.08.2018, 14:12
Мэрия ищет тех, кто посадил в Петрозаводске ложноплатановый клен

Аналитика

Сегодня 16:06
Обществоведение
"Где произошла потеря ребенка?"
Глава Карелии Артур Парфенчиков впервые рассказал, что думает о подростке, подозреваемом в поджоге Успенской церкви.
Финансовая задачка: как собраться в университет
Сегодня 10:57
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 11
27.08.2018 14:54
"Надеялся, что все обойдется" 2
22.08.2018 16:23
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Вся аналитика

Чтиво

28.08.2018 10:00
Без политики
Робот – это не игрушка
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
архив чтиво

Медиа

Фестиваль красок в Петрозаводске
27.08.2018 10:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»