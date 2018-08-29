В Карелии полицейские задержали подростков, промышлявших кражами аккумуляторов с машин

В Пудоже подростки оставили без аккумуляторов микроавтобус и малолитражку, сообщили в МВД Карелии.

В минувшие выходные, 26 августа, в полицию обратилась жительница Пудожа и сообщила, что ночью из принадлежащего ей микроавтобуса был украден аккумулятор. Причиненный ущерб составил шесть тысяч рублей.

На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что в машину злоумышленники проникли, взломав замок задней двери.

Недалеко от автомобиля полицейские обнаружили пробки от аккумуляторов. В ходе дальнейшей работы оперативники получили информацию, о том, что на этой же улице было совершено аналогичное преступление – аккумулятора лишился автомобиль "Ока".

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в совершении краж. Ими оказались двое несовершеннолетних жителей района. Подростки рассказали, что нести снятые аккумуляторы было тяжело, поэтому они слили с них электролит, а корпуса затем спрятали рядом с пунктом приема металлолома. Там полицейские и изъяли похищенное.

Оба несовершеннолетних стали фигурантами уголовного дела и находятся под подпиской о невыезде.