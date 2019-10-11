В Карелии полицейского осудили за взятку в 21 тысячу рублей

Суд назначил сотруднику полиции полтора года условного срока, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе следствия установлено, что в 2018 году инспектор ГИБДД Отделения МВД России по Беломорскому району, зная о том, что по автодорогам будут следовать крупногабаритные и тяжеловесные транспортные средства, перевозящие крупногабаритные и тяжеловесные грузы без специальных разрешений, не принимал мер по пресечению данных административных правонарушений и обеспечивал беспрепятственный проезд автомобилей.

Всего в 2018 году сотрудник полиции получил через посредника за попустительство по службе и за вышеуказанные незаконные действия и бездействие взятку в виде денег в общей сумме 21 тысячи рублей.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно.

Приговор не вступил в законную силу.