В Карелии полиция остановила деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков

Его организаторы жили на широкую ногу — теперь их ждет суд, сообщили в МВД республики.

МВД Карелии пресекло канал поставки наркотиков в Карелия.

Оперативники установили курьера и задержали его, когда он вез в республику очередную партию наркотиков. У 32-летнего петрозаводчанина изъяли 620 граммов запрещенных веществ, еще 70 граммов были обнаружены у него дома. Также дома у безработного и не имеющего постоянного дохода мужчины оперативники обнаружили дорогое ювелирное украшение — его подозреваемый купил для девушки, но не успел подарить.

В дальнейшем правоохранители вышли на организаторов интернет-магазина, торговавшего наркотиками — 30-летнего петрозаводчанина и его 28-летнюю супругу. Подозреваемые были задержаны в Санкт-Петербурге — в момент задержания они находились в состоянии наркотического опьянения. У них изъяли более 620 граммов наркотиков, а также весы, изоленту, пакеты и наличные — более полумиллиона рублей.

На выручку от работы интернет-магазина все трое жили в Санкт-Петербурге и отдыхали за рубежом.

Всего было выявлено 4 эпизода преступной деятельности. Следствие продолжается, подозреваемые заключены под стражу.