В Карелии полиция поймала мурманчан, пытавшихся отовариться по билетам "банка приколов"

В полицию Медвежьегорска обратились сотрудники магазинов, сообщили в МВД Карелии.

Одна из продавщиц обнаружила в кассе купюру, не являющуюся платежным средством. Пока на месте работала следственно-оперативная группа, с аналогичным заявлением обратилась работница еще одной торговой точки.

Когда недобросовестные покупатели попытались расплатиться за продукты билетом "Банка приколов" в третий раз, сотрудники полиции задержали их с поличным.



Трое мужчин 33, 35 и 50 лет были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. Все они являются жителями Мурманска, а Медвежьегорск проезжали транзитом.

Сумма ущерба составила около двух тысяч рублей – граждане привлечены к административной ответственности.

Ранее житель Карелии подсунул продавцу билет "банка приколов".