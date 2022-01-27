В Карелии полиция разыскивает обвиняемого в преступлении

Полиция Карелии объявила в розыск Руслана Борисова, сообщает паблик МВД.

Сотрудники уголовного розыска полиции Олонецкого района разыскивают обвиняемого в совершении преступления Борисова Руслана Александровича 1998 года рождения. Молодой человек является жителем Петрозаводска. Об этом сообщает МВД.

Полиция просит всех, кто обладает сведениями о месте нахождения разыскиваемого, сообщить по номерам телефонов:

8 911 661 93 58, 8 814 364 14 18, 8 814 364 01 60. Конфиденциальность гарантируется, сообщили в МВД.