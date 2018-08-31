Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
16:52, 31 Августа 2018

В Карелии посетитель бара устроил скандал из-за пропавшего джемпера

По теме

В Карелии задержан нападавший на женщин грабитель
31.08.18 18:20
Наркоман в Петрозаводске зверски убил двух человек
31.08.18 15:11
В Петрозаводске украли шестиметровую трубу
31.08.18 09:39
Все новости
Загрузка...

В одном из баров Сортавалы задержали 27-летнего посетителя, который повел себя неадекватно.

Как рассказали в региональном управлении Росгвардии, в начале пятого утра сработала тревожная сигнализация в баре на улице Дружбы народов.

"Группа задержания на месте выяснила, что один из гостей не уследил, куда пропал его джемпер, в котором, как он заявил, лежали деньги, телефон, ключи. Досаду усилила изрядная к этому времени доза алкоголя, агрессию мужчина направил на работников бара", - отметили в ведомстве.

При этом в Росгвардии сообщили, что даже при сотрудниках охраны посетитель продолжил вести себя неадекватно – пришлось надеть на него наручники.

"На место была вызвана следственно-оперативная группа районного отдела внутренних дел. Вопросом о пропавшем имуществе будут заниматься полицейские. Гражданина ждёт привлечение к административной ответственности за мелкое хулиганство", - заключили в управлении.

По теме

В Карелии задержан нападавший на женщин грабитель
31.08.18 18:20
Наркоман в Петрозаводске зверски убил двух человек
31.08.18 15:11
В Петрозаводске украли шестиметровую трубу
31.08.18 09:39
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2018, 14:05
Как сохранить нормальное артериальное давление до старости
27.08.2018, 14:54
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа?
27.08.2018, 14:12
Мэрия ищет тех, кто посадил в Петрозаводске ложноплатановый клен
28.08.2018, 08:05
В Петрозаводске 30 человек отравились неизвестными веществами
26.08.2018, 11:27
Соцсети: Атаки волков на Суоярви продолжаются
25.08.2018, 11:35
Парфенчиков потребовал вывезти обратно питерские отходы, привезенные на свалку в Пряжу

Аналитика

Сегодня 11:50
Тема недели
Тайны Сандармоха 1
Представители министерства обороны и Российского военно-исторического общества завершили раскопки в районе урочища Сандармох.
"Где произошла потеря ребенка?" 3
29.08.2018 16:06
Финансовая задачка: как собраться в университет
29.08.2018 10:57
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 14
27.08.2018 14:54
"Надеялся, что все обойдется" 2
22.08.2018 16:23
Вся аналитика

Чтиво

28.08.2018 10:00
Без политики
Робот – это не игрушка
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 4
16.08.2018 11:13
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым от 30.08.2018
Сегодня 13:20
все фото и видео

Опрос

Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»