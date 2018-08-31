В Карелии посетитель бара устроил скандал из-за пропавшего джемпера

В одном из баров Сортавалы задержали 27-летнего посетителя, который повел себя неадекватно.

Как рассказали в региональном управлении Росгвардии, в начале пятого утра сработала тревожная сигнализация в баре на улице Дружбы народов.

"Группа задержания на месте выяснила, что один из гостей не уследил, куда пропал его джемпер, в котором, как он заявил, лежали деньги, телефон, ключи. Досаду усилила изрядная к этому времени доза алкоголя, агрессию мужчина направил на работников бара", - отметили в ведомстве.

При этом в Росгвардии сообщили, что даже при сотрудниках охраны посетитель продолжил вести себя неадекватно – пришлось надеть на него наручники.

"На место была вызвана следственно-оперативная группа районного отдела внутренних дел. Вопросом о пропавшем имуществе будут заниматься полицейские. Гражданина ждёт привлечение к административной ответственности за мелкое хулиганство", - заключили в управлении.