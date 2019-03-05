В Карелии постоянный посетитель бара обманул кассира

Мужчина сделал большой заказ и расплатился "билетом банка приколов", сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района обратились представители развлекательного заведения с общением о хищении. В выручке была обнаружена сувенирная продукция – бумажка в 5 тысяч дублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого и обстоятельства происшествия. Зимним днем в бар пришел постоянный посетитель, сделал большой заказ. Когда же принесли счет, выяснилось, что у мужчины не хватает денег.

По версии следствия, по этой причине 35-летний, ранее судимый за имущественные преступления гражданин, решил воспользоваться бутафорскими деньгами. Он предъявил к оплате 5 тысяч дублей, кассир не заметила подвоха.

На мужчину завели уголовное дело.