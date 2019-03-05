В Карелии постоянный посетитель бара обманул кассира

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Мужчина сделал большой заказ и расплатился "билетом банка приколов", сообщили в МВД Карелии.
В полицию Сегежского района обратились представители развлекательного заведения с общением о хищении. В выручке была обнаружена сувенирная продукция – бумажка в 5 тысяч дублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемого и обстоятельства происшествия. Зимним днем в бар пришел постоянный посетитель, сделал большой заказ. Когда же принесли счет, выяснилось, что у мужчины не хватает денег.
По версии следствия, по этой причине 35-летний, ранее судимый за имущественные преступления гражданин, решил воспользоваться бутафорскими деньгами. Он предъявил к оплате 5 тысяч дублей, кассир не заметила подвоха.
На мужчину завели уголовное дело.
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