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Новости. Криминал
12:05, 05 Марта 2019
фото: © Александр Демьянчук/ТАСС / Столица на Онего

В Карелии постоянный посетитель бара обманул кассира

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Мужчина сделал большой заказ и расплатился "билетом банка приколов", сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района обратились представители развлекательного заведения с общением о хищении. В выручке была обнаружена сувенирная продукция – бумажка в 5 тысяч дублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого и обстоятельства происшествия. Зимним днем в бар пришел постоянный посетитель, сделал большой заказ. Когда же принесли счет, выяснилось, что у мужчины не хватает денег.

По версии следствия, по этой причине 35-летний, ранее судимый за имущественные преступления гражданин, решил воспользоваться бутафорскими деньгами. Он предъявил к оплате 5 тысяч дублей, кассир не заметила подвоха.

На мужчину завели уголовное дело.

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Комментарии

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Ира
2019-03-05 12:30:17
Кассир лох? Или просто устала? или в доле?
Гость
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