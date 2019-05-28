В Карелии пострадавший водитель сбежал из упавшего в кювет автомобиля

В Пудожском районе водитель на "пятнашке" упал в кювет, сбежал с места ДТП, а позже пришел к врачам за помощью, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник 27 мая в 10.30 в Пудожском районе на 418 км федеральной автодороги А-119 "Вологда-Медвежьегорск" 34-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2115" не справился с управлением, совершил съезд в кювет, после чего оставил место ДТП. Впоследствии водитель самостоятельно обратился в больницу, ему была оказана медицинская помощь.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что за оставление места ДТП водителю грозит лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет; или административный арест до 15 суток.