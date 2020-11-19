В Карелии пожарные спасли жилой дом от огня за пять минут (ФОТО)

Пожар произошел в двухвартирном деревянном доме в Олонце.

Как сообщается в паблике "ОПС по Олонецкому району", сотрудники пожарной части №35 в минувший четверг привлекались для тушения пожара в жилом доме. Сообщение о возгорании одной из двух квартир дома №4 на улице Садовая в Олонце поступило на пульт ЕСС-01 в 13:02. На место пожара выехали 7 пожарных на двух машинах.

Через пять минут пожар был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в Медвежьегорске на пожаре в квартире, где сгорел 1 кв. м стены, найдено тело мужчины.