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В Карелии пожарные спасли жилой дом от огня за пять минут (ФОТО)

Новости. Происшествия
13:45, 20 Ноября 2020
фото: © ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"
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Пожар произошел в двухвартирном деревянном доме в Олонце.

Как сообщается в паблике "ОПС по Олонецкому району", сотрудники пожарной части №35 в минувший четверг привлекались для тушения пожара в жилом доме. Сообщение о возгорании одной из двух квартир дома №4 на улице Садовая в Олонце поступило на пульт ЕСС-01 в 13:02. На место пожара выехали 7 пожарных на двух машинах.

Через пять минут пожар был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в Медвежьегорске на пожаре в квартире, где сгорел 1 кв. м стены, найдено тело мужчины.

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