В Карелии пожарные вывели из горящего дома 13 человек

Пожар произошел в двухэтажном деревянном доме в Медвежьегорске.
Как сообщается в паблике отряда противопожарной службы Медгоры, сегодня, 9 марта, произошел пожар в квартире жилого двухэтажного деревянного дома по улице Артемьева в Медвежьегорске. Информация о пожаре поступила в пожарную охрану в 12.50.
Пожар произошел в квартире, расположенной на первом этаже дома. Пожарные организовали эвакуацию жильцов, которые, к моменту прибытия пожарной охраны, еще не покинули свои квартиры. Всего было эвакуировано 13 человек, из них двое детей. Для разведки и поиска самого очага пожара в задымленных помещениях, пожарные использовали аппараты для дыхания на сжатом воздухе.
Как выяснилось, возгорание произошло в межстенном пространстве, между обшивкой стены и самой стеной в кухне одной из квартир. Пожарные вскрыли гипсокартонную обшивку и ликвидировали очаг пожара.
В 13.40 пожар был ликвидирован.
Пострадавших нет, причины пожара и ущерб устанавливаются.
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