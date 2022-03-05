890x80
Реклама
Строительная компания «Баренц Групп» возобновляет продажи квартир
05.03.2022 11:19
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
Новое
Сегодня 16:55
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
Сегодня 07:15

В Карелии пожарные вывели из горящего дома 13 человек

Новости. Происшествия
16:50, 09 Марта 2022
фото: © ОПС Медгора

Новости партнеров

Пожар произошел в двухэтажном деревянном доме в Медвежьегорске.

Как сообщается в паблике отряда противопожарной службы Медгоры, сегодня, 9 марта, произошел пожар в квартире жилого двухэтажного деревянного дома по улице Артемьева в Медвежьегорске. Информация о пожаре поступила в пожарную охрану в 12.50.

Пожар произошел в квартире, расположенной на первом этаже дома. Пожарные организовали эвакуацию жильцов, которые, к моменту прибытия пожарной охраны, еще не покинули свои квартиры. Всего было эвакуировано 13 человек, из них двое детей. Для разведки и поиска самого очага пожара в задымленных помещениях, пожарные использовали аппараты для дыхания на сжатом воздухе.

Как выяснилось, возгорание произошло в межстенном пространстве, между обшивкой стены и самой стеной в кухне одной из квартир. Пожарные вскрыли гипсокартонную обшивку и ликвидировали очаг пожара.

В 13.40 пожар был ликвидирован.

 Пострадавших нет, причины пожара и ущерб устанавливаются.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2022, 15:06
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
04.03.2022, 12:16
В Петрозаводске выстроились очереди у отделений банка, попавшего под западные санкции (ФОТОФАКТ)
05.03.2022, 16:41
Торговая сеть «Пятерочка» подтвердила введение ограничений на продажу продуктов в одни руки
08.03.2022, 09:05
Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах
05.03.2022, 17:21
Юный житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине
06.03.2022, 15:49
Артур Парфенчиков сообщил о втором жителе республики, погибшем в ходе спецоперации российских войск на Донбассе

Чтиво

08.03.2022 09:01
Частная жизнь
Рожденная танцевать
Мама троих детей, красавица-жена, успешный предприниматель, яркая, талантливая, блистательная Ольга Захаренкова.
«Я — счастливый человек!»
05.03.2022 14:40
Как не сойти с ума, читая новости
05.03.2022 13:50
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»