В Карелии пожарные вывели из горящего дома 13 человек

Пожар произошел в двухэтажном деревянном доме в Медвежьегорске.

Как сообщается в паблике отряда противопожарной службы Медгоры, сегодня, 9 марта, произошел пожар в квартире жилого двухэтажного деревянного дома по улице Артемьева в Медвежьегорске. Информация о пожаре поступила в пожарную охрану в 12.50.

Пожар произошел в квартире, расположенной на первом этаже дома. Пожарные организовали эвакуацию жильцов, которые, к моменту прибытия пожарной охраны, еще не покинули свои квартиры. Всего было эвакуировано 13 человек, из них двое детей. Для разведки и поиска самого очага пожара в задымленных помещениях, пожарные использовали аппараты для дыхания на сжатом воздухе.

Как выяснилось, возгорание произошло в межстенном пространстве, между обшивкой стены и самой стеной в кухне одной из квартир. Пожарные вскрыли гипсокартонную обшивку и ликвидировали очаг пожара.

В 13.40 пожар был ликвидирован.

Пострадавших нет, причины пожара и ущерб устанавливаются.