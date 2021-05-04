В Карелии пожилая женщина стала жертвой пневмонии

Число пациентов, скончавшихся от внебольничной пневмонии, увеличилось в Карелии.

За минувшие сутки зарегистрирована одна смерть от внебольничной пневмонии, информирует оперштаб. Умерла женщина 1941 года рождения. У нее была обнаружена сопутствующая сердечно-сосудистая патология, тест на COVID-19 был отрицательным.

За сутки 8 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5905 пациентов, 138 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода), заявляют в оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что еще два пациента умерли от COVID-19 в Карелии.