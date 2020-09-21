В Карелии пожилой мужчина умер в больнице от пневмонии

В республике шесть человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии – умер 88-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Тест на COVID-19 отрицательный.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1307 пациентов, 77 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.