В Карелии правоохранители разбираются, почему мужчина украл медицинское изделие для любовных утех

Росгвардейцы задержали мужчину, попавшегося на хищении медицинского изделия, сообщили в ведомстве.

Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, на днях получила вызов от дежурного — неизвестный гражданин, находясь в торговом зале одного из гипермаркетов, попытался похитить товар.

Как рассказал сотрудник охраны, мужчина взял с прилавка медицинское изделие и прошел с ним мимо кассового узла, не оплатив.

Нарушителя, 31-летнего жителя поселка Чална-1, передали полиции для дальнейшего разбирательства.