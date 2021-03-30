Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Год карантинного абсурда 9
30.03.2021 15:50
Правительство Карелии присоединилось к уборке луж в Петрозаводске (ВИДЕО) 14
30.03.2021 15:23
Год назад Карелию отправили на карантин 10
30.03.2021 15:58
Сотрудник полиции на иномарке устроил ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 5
Новое
Сегодня 12:58
Здание парламента Карелии проверяют сотрудники полиции (ФОТО, ВИДЕО) 12
30.03.2021 17:46
Найдено лекарство, замедляющее старение 2
30.03.2021 19:10
Эксперт рассказал, как снизить уровень взяточничества в России 1
30.03.2021 20:40
Нарколог назвал простой способ определения алкоголизма 7
30.03.2021 19:40

В Карелии правоохранители разбираются, почему мужчина украл медицинское изделие для любовных утех

Новости. Криминал
10:07, 31 Марта 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев
Загрузка...

Росгвардейцы задержали мужчину, попавшегося на хищении медицинского изделия, сообщили в ведомстве.

Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, на днях получила вызов от дежурного — неизвестный гражданин, находясь в торговом зале одного из гипермаркетов, попытался похитить товар.

Как рассказал сотрудник охраны, мужчина взял с прилавка медицинское изделие и прошел с ним мимо кассового узла, не оплатив.

Нарушителя, 31-летнего жителя поселка Чална-1, передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-03-31 10:57:44
Социопат........ Зачем ? :)
кир
2021-03-31 10:08:21
Потомок канадских переселенцев.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой
30.03.2021, 01:16
В Петрозаводске суд оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере: оглашение приговора заняло 11 часов
25.03.2021, 09:10
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях
25.03.2021, 11:10
АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники

Аналитика

29.03.2021 14:45
Обществоведение
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 7
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 10
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 1
Сегодня 11:30
Год карантинного абсурда 9
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»