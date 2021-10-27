В Карелии празднование Дня народного единства пройдет в онлайн-формате

В четверг, 4 ноября, Карелия вместе со всей страной будет отмечать государственный праздник России — День народного единства.

В связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу большинство мероприятий пройдёт в республике в онлайн-формате.

День народного единства в Карелии начнут отмечать еще накануне. С 3 ноября уже традиционно пройдет Большой этнографический диктант. Акция пройдет онлайн на сайте www.miretno.ru и завершится 7 ноября.

Во всех районах и городских округах Карелии в школах состоится открытый урок, посвященный Дню народного единства. Школьникам расскажут об истории возникновения праздника, событиях, связанных с 1612 годом, а также о традициях и обычаях людей, проживающих в разных уголках России.

В праздничный день жителей Карелии ждет онлайн гала-концерт «Вместе целая страна!», посвященный Дню народного единства, с участием 15 творческих коллективов, 16 национальных обществ, солистов Музыкального театра РК, студентов Петрозаводской государственной консерватории и Карельского колледжа культуры и искусств. Посмотреть концерт можно будет на странице «ВКонтакте» Городского дома культуры.

Там же в рамках акции «Kruuga вкусов» можно будет увидеть праздничный видеоклип, в котором представители национальных диаспор, проживающих в Карелии, выпекают в «Карельской горнице» большой пирог с разными начинками, характерными для традиционной кухни того или иного народа.

В четверг, 4 ноября, официально стартует ежегодная культурная акция «Ночь искусств», некоторые мероприятия которой начнутся уже 1 ноября, а большая часть выставок будет работать в течение месяца. Уже второй год подряд присоединиться к ежегодной акции можно очно или на виртуальных площадках — в социальных сетях и на сайтах учреждений культуры.

Так, 3 ноября Национальный музей Карелии проведет онлайн-экскурсию по музейным залам в социальных сетях, вместе с муниципальными музеями проведет онлайн-викторину и квесты. Также дистанционно музеи республики расскажут про свои фондовые коллекции, экспонаты, которые нечасто показывают посетителям.

Музей изобразительных искусств будет открыт 4 ноября для посещения по льготной цене для взрослых, а для детей бесплатно. Для небольших групп участников организуют мастер-классы.

Ансамбль «Кантеле» 4 ноября проведет экскурсии по историческому зданию, где работает ансамбль. Экскурсанты примерять элементы сценических костюмов, побывают в мастерской народных музыкальных инструментов. А после экскурсии поучаствуют в мастер-классе по народной хореографии.

Девиз акции «Ночь искусств» — «Искусство объединяет», и, несмотря на все ограничения, девиз не теряет своей актуальности. Концерты и спектакли проводятся при заполняемости зала не больше 75 процентов. Массовых мероприятий с числом участников больше 50 человек в этом году вновь проводиться не будет по причине действующих ограничений. Также по этой причине ни одного собственно ночного мероприятия не состоится, всех гостей ждут в дневное или вечернее время. И конечно, для очных участников «Ночи искусств» в силе будут нынешние противоэпидемиологические меры: QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты для всех старше 18 лет.