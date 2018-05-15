В Карелии предложили оплачивать проезд к месту отдыха родителям инвалидов

Депутаты парламента Карелии подготовили проект федерального закона о выплате компенсаций проезда к месту отдыха неработающим родителям детей-инвалидов, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Согласно документу, предлагается предоставить такую льготу неработающим гражданам, ухаживающим за своими детьми-инвалидами до 18 лет или взрослыми инвалидами с детства I группы.

По действующему законодательству компенсации за проезд к месту отдыха и обратно получают работники госучреждений, пенсионеры и ряд других категорий граждан, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Но неработающие родители детей-инвалидов не попадают ни в одну из этих категорий.

"Согласитесь, уж кому-кому, а детям, которые имеют определенное заболевание и нуждаются в солнце, которого у нас не хватает, отказывать в этом…бесчеловечно", - сказала автор законопроекта депутат Марина Гуменникова на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии.

Что говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".