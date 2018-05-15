Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:13, 15 Мая 2018

В Карелии предложили оплачивать проезд к месту отдыха родителям инвалидов

По теме

Более 200 сотрудников "РКС Петрозаводск" вышли на субботник
15.05.18 15:21
ВИДЕО: Голый мужчина прошелся утром по центру Петрозаводска
15.05.18 14:39
В Петрозаводске компанию, которая плохо вывозила мусор, оштрафовали и заставили прибраться в Соломенном
15.05.18 14:37
Все новости
Загрузка...

Депутаты парламента Карелии подготовили проект федерального закона о выплате компенсаций проезда к месту отдыха неработающим родителям детей-инвалидов, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Согласно документу, предлагается предоставить такую льготу неработающим гражданам, ухаживающим за своими детьми-инвалидами до 18 лет или взрослыми инвалидами с детства I группы.

По действующему законодательству компенсации за проезд к месту отдыха и обратно получают работники госучреждений, пенсионеры и ряд других категорий граждан, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Но неработающие родители детей-инвалидов не попадают ни в одну из этих категорий.

"Согласитесь, уж кому-кому, а детям, которые имеют определенное заболевание и нуждаются в солнце, которого у нас не хватает, отказывать в этом…бесчеловечно", - сказала автор законопроекта депутат Марина Гуменникова на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии.

Что говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Более 200 сотрудников "РКС Петрозаводск" вышли на субботник
15.05.18 15:21
ВИДЕО: Голый мужчина прошелся утром по центру Петрозаводска
15.05.18 14:39
В Петрозаводске компанию, которая плохо вывозила мусор, оштрафовали и заставили прибраться в Соломенном
15.05.18 14:37
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.05.2018, 19:40
ВИДЕО: Юлия Самойлова забыла слова песни во время выступления на "Евровидении"
13.05.2018, 10:00
ФОТО И ВИДЕО: По Петрозаводску прогуливаются кабаны
12.05.2018, 09:06
ФОТО, ВИДЕО: Жуткие кадры с места групповой аварии в Петрозаводске появились в сети
10.05.2018, 12:06
Что значит для Карелии новый состав правительства?
09.05.2018, 14:26
ФОТО: Несколько тысяч петрозаводчан вышли на акцию "Бессмертный полк"
09.05.2018, 14:27
Бессмертный полк - 2018 в Петрозаводске

Аналитика

14.05.2018 12:01
Обществоведение
Споры идут, а денег нет 1
Дискуссия о проекте установки стелы "Петрозаводск – город воинской славы" получила VIP-участника. Им стал глава Карелии Артур Парфенчиков.
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 6
11.05.2018 13:52
"Хочу уйти от партийной зависимости" 9
10.05.2018 15:55
Что значит для Карелии новый состав правительства? 5
10.05.2018 12:06
Победа в Европейском суде: что дальше? 13
07.05.2018 12:16
Вся аналитика

Чтиво

14.05.2018 15:08
Личное мнение
"У меня столько всего украли, что я смирилась" 2
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, как люди зарабатывают в наше время. 
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
14.05.2018 12:27
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
Один День Победы
10.05.2018 13:26
архив чтиво

Медиа

"Стоп кадр" от 10 05 2018
11.05.2018 10:48
все фото и видео

Опрос

Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»